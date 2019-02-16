Меркель: я на стороне Порошенко, но "Северный поток-2" тоже важен

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитным государством несмотря на то, что ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа. Об этом она заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком – 2, - также для меня остаются очень важными", - сказала канцлер ФРГ.

Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Меркель выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.