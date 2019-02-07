Меркель уверена, что "Северный поток-2" не сделает ФРГ зависимой от России

Важно, чтобы Украина оставалась транзитером российского газа. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель снова и снова ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом она заявила во время встречи с представителями стран "Вышеградской четверки" в Братиславе в четверг, 7 февраля, пишет DW.

При этом канцлер не считает, что строительство этого газопровода сделает Германию или Европу слишком зависимой от России. "Мы не хотим ни при каких обстоятельствах делать себя зависимыми только от России", - цитирует Меркель агентство Reuters.

Как добавила канцлер, ФРГ планирует одновременно строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Она также отметила, что Москва еще во времена холодной войны выступала надежным поставщиком газа для Европы.

В свою очередь главы правительств Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции, воздержались от комментариев по этому поводу. Все четыре страны "Вышеградской четверки" выступают против проекта "Северный поток-2".

Между тем председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген вновь выразил сомнения по строительству второго газопровода по дну Балтийского моря. "Уже несколько лет федеральное правительство проводит одностороннюю политику по "Северному потоку-2", - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в четверг, 7 февраля.

В частности, по мнению Реттген, Берлин не учитывает опасения восточноевропейских стран в сфере безопасности. В этом вопросе Германия изолировала себя от других европейцев, добавил депутат.

Ранее в этот день министерство иностранных дел Франции сообщило, что намерено поддержать изменение газового законодательства ЕС так, чтобы его действие распространялось на "Северный поток-2". Тем самым было подтверждено сообщение о том, что Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон отменил совместное выступление с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2".