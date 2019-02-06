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В МИД России заявили, что Порошенко "осатанел"

Захарова отметила, что правительство Украины регулярно отчитывается о прекращении связей с РФ.

В МИД России заявили, что Порошенко "осатанел"
Мария Захарова
Фото: EPA/UPG

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Петр Порошенко "осатанел".

Так она прокомментировала выступление Порошенко, в котором он отметил, что РФ закрыла свои рынки для украинских товаров.

Захарова подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе продолжается прекращение связей с Россией.

"Порошенко обвинил в экономическом крахе Украины Россию. «В одно мгновение Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. 33%, каждая третья гривна поступала из экспорта с РФ, сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он также высказал мнение, что Москва рассчитывала на «остановку производства и на смену власти, которую могли бы устроить миллионы безработных украинцев». Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - в здравом уме так даже врать не получится", - написала Захарова в Фейсбуке.

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", - добавила официальный представитель российского МИДа.

Напомним, Украина уже разорвала 49 договоров с РФ и планирует разорвать еще примерно столько же. С 1 апреля Украина также прекратит действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ (т.н. Большой договор).

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