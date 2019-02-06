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"Весь мир завидует экономике и армии США", - Трамп в обращении к Конгрессу

Президент США отчитался перед парламентом о положении дел в стране.

"Весь мир завидует экономике и армии США", - Трамп в обращении к Конгрессу
Президент США Дональд Дж. Трамп ( центре), вице-президентом Майком Пенсом (справа от него) и республиканцами Сената общается со
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп во время выступления с посланием к Конгрессу "О положении страны" заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах. Речь президента опубликована на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что за два последних года стремительного прогресса американской экономики, США завидует весь мир, а американская армия является "самыми могущественными в мире".

"Мы совершили революцию в американской энергетике - США сейчас являются производителем нефти и природного газа номер один в мире", - отметил он.

Трамп убежден, что остановить развитие экономики его страны могут только "глупые войны, политика или бессмысленные партизанские расследования" и подчеркнул, что США пересмотрят подход к участию в международных военных конфликтах.

"Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты. Большие страны не принимают участия в бесконечных войнах", - сказал президент США.

Он также отметил, что США продолжат внимательно следить за политикой властей Ирана, которые скандировали лозунг "Смерть Америке!" и угрожали геноцидом еврейского народа.

Напомним, президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение положения дел в стране, а также излагает инициативы.

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