Если потребуется, построим стену из людей, - Трамп о мигрантах из Мексики

Президент США Дональд Трамп пообещал построить "стену из людей" при необходимости защитить границу с Мексикой от наплыва мигрантов.

Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону - ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания! " - написал в твиттере глава Белого дома.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.

Как сообщалось, 5 февраля президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу.

Напомним, демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп.