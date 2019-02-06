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Если потребуется, построим стену из людей, - Трамп о мигрантах из Мексики

В пограничную зону отправлены дополнительные отряды военных.

Если потребуется, построим стену из людей, - Трамп о мигрантах из Мексики
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пообещал построить "стену из людей" при необходимости защитить границу с Мексикой от наплыва мигрантов.

Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону - ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания! " - написал в твиттере глава Белого дома.

Как сообщалось, 5 февраля президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием Конгрессу.

Напомним, демократы и республиканцы договорились восстановить работу правительства до 15 февраля, так и не решив вопрос о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп.

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