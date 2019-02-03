Трампу отказали в выдаче кредита в Deutsche Bank во время избирательной кампании

В 2016 году кандидат в президенты США Дональд Трамп обращался к Deutsche Bank с запросом о выдаче кредита, однако банк отказал ему. Об этом пишет The New York Times.

Неназванные источники сообщают, что Трамп направлял запрос о кредите в начале 2016 года. Это может указывать на его управление собственным бизнесом во время предвыборной кампании.

«Эта информация может привлечь внимание Конгресса для расследования деятельности Трампа», - отмечает издание.

«Трамп занимал десятки миллионов долларов на свою президентскую кампанию и тратил большие суммы на расширение своего бизнеса в сфере недвижимости. Чтобы финансировать его, Трамп обратился к давнему союзнику - Deutsche Bank - одному из немногих банков, которые все еще были готовы занимать ему деньги», - говорится в статье.

Однако банк ответил отказом.

«Руководители банка считали, что кандидатура Трампа делает кредит слишком рискованным. Опасения руководства Deutsche Bank вызвало то, что если Трамп победит на выборах, а затем объявит дефолт, банку придется выбирать между отказом от взыскания задолженности и арестом активов президента США», - отмечает издание.

Сообщается, что Трамп искал средства для работ по благоустройству гольф-клуба Trump Turnberry в Шотландии, которые начались еще в 2014 году.

Представительница организации Трампа Аманда Миллер назвала эту информацию «абсолютно лживой» и отметила, что благоустройство гольф-клуба не нуждалось во внешнем финансировании.

Ранее Трамп признался, что несет "невероятные убытки" на должности президента.