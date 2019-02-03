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В России перевернулся автобус с детьми: 7 погибших, 25 раненых

В салоне находились 48 человек.

В России перевернулся автобус с детьми: 7 погибших, 25 раненых
В России перевернулся автобус с детьми
Фото: www.kp.ru

В Калужской области России перевернулся автобус с детьми, в результате чего погибли семь человек, еще 25 госпитализированы с травмами. Об этом сообщает Интерфакс.

"Автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет. По данным ГИБДД, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы детской поездки не уведомляли о ней ГИБДД.

На данный момент известно о семерых погибших: из них трое взрослых и четверо детей. 25 человек, из них 24 ребенка, госпитализированы.

Поисково-спасательные работы на месте ДТП завершены, отметили в пресс-службе МЧС.

Напомним, вчера на выезде с АЗС в Калуше произошло смертельное ДТП.

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