Кипр ужесточит выдачу "золотых паспортов" инвесторам

На Кипре действуют менее строгие правила, чем стандартные нормы принятия гражданства в ЕС.

Парламент Кипра одобрил закон, ужесточающий условия предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции (так называемые "золотые" визы и паспорта). Об этом сообщило в субботу, 2 февраля, издание Cyprus Times, передает DW.

За документ проголосовали 29 депутатов, еще 17 парламентариев были против. Властям страны необходимо выработать условия предоставления кипрского гражданства до 31 января 2020 года, когда закон предположительно вступит в силу.

23 января Еврокомиссия впервые обнародовала доклад о предоставлении гражданства и вида на жительство в странах ЕС в обмен на инвестиции. В Брюсселе опасаются, что так называемые "золотые" визы не только создают проблемы с безопасностью для Европы, но также приводят к отмыванию средств, к коррупции и способствуют уклонению от уплаты налогов.

При этом в Болгарии, Мальте и на Кипре действуют правила, "которые менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства", отмечают в Еврокомиссии. Эти правила не предполагают ни "физического проживания" субъекта на территории этих стран, ни каких-либо постоянных обязательств перед соответствующими государствами.

Напомним, ранее Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний.