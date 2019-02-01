В России возобновили расследование гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области РФ осенью 2018 года возобновила расследование гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале, которая произошла в 1959 году.

Цель проверки - "из 75 версий оставить одну, истинную", заявил 1 февраля в эфире видеоканала российской Генпрокуратуры представитель ведомства Александр Куренной.

"Из 75 версий мы намерены проверить как наиболее вероятные три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - цитирует Куренного агентство BBC.

Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, в свою очередь, объяснил, что для проверки есть две причины. Первая - родственники погибших хотят знать, от чего они умерли. Вторая - нужно установить, что произошло, чтобы избежать повторения таких событий в будущем.

В связи с этим сотрудники прокуратуры Свердловской области вместе с экспертами и представителями МЧС собираются в марте выехать на место гибели туристов. До этого прокуратура проверяла только материалы старого расследования.

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по северному Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области, в районе горы Холатчахль.

Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии от их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели туристов стала некая "стихийная сила, которую преодолеть туристическая группа не смогла".

Таинственная гибель группы Дятлова породила десятки версий, среди которых сход лавины, нападение на группу, испытание секретного оружия и даже действие паранормальных сил.