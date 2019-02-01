Российские следователи допросили четырех украинских моряков, - адвокат

Адвокат Николай Полозов сообщил, что следователи РФ в течение двух дней провели допросы четырех военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает правозащитник написал на своей странице в Фейсбуке.

"30.01.19 и 31.01.19 состоялись следственные действия (допросы) в отношении военнопленных: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Сергей Чулиба. В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН.

По его словам, остальных военнопленных украинских моряков допросят на следующей неделе.

Напомним, накануне представитель общественной наблюдательной комиссии в Москве сообщил, что условия содержания раненых военнопленных моряков удовлетворительные.