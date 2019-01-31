Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против России

Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

Европейский суд по правам человека рассмотрит межгосударственный иск Украины против России по оккупации Крыма 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

"Европейский суд по правам человека проведет заседание 27 февраля 2019 года", - заявили в суде.

Палата Европейского суда по правам человека приняла решение о передаче четырех межгосударственных заявлений Украины против России о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в Большую палату Европейского суда.

"Руководство Украины заявляет, что Российская Федерация, начиная от 13 марта 2014 года, осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым частью Украины, а также выполняет юрисдикцию относительно ситуации, которая привела ко многим нарушениям Конвенции (Европейской конвенции прав человека, - ред.)", - добавили в суде.

Напомним, 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.