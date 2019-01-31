Волкер: США и ЕС рассматривают меры против России из-за пленных моряков

"И США, и Европа ищут, какие меры должны быть предприняты, если Россия не вернет моряков".

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия удерживает украинских моряков для политического давления на украинскую власть перед выборами Президента. Он допускает, что к России будут применены дополнительные санкции за это.

"Россия продолжает незаконно удерживать украинских моряков и незаконно инкриминировать им обвинения. Россия намеревается удерживать их как минимум до апреля, когда пройдут президентские выборы. Это создает впечатление, что это больше политический шаг России, чтобы использовать удерживаемых моряков для давления на Украину, чем, что есть законные основания для их содержания под арестом", - сказал он в ходе телефонного брифинга в четверг.

Он добавил, что США и Европейский Союз продолжают настаивать на освобождении моряков и искать варианты дополнительных мер против России.

"Я посещал Брюссель в декабре, встречался с представителями ЕС и НАТО и могу сказать, что и США, и Европа ищут, какие дополнительные меры должны быть предприняты, если Россия не вернет моряков. США будут пересматривать "крымские санкции" в феврале. ЕС обсуждает дополнительные санкции, хоть ничего пока не согласовано, но у них в феврале также будет встреча министров иностранных дел", - сообщил он.

Волкер также выразил надежду на освобождении Россией украинских моряков, чтобы могли продолжиться и продвинуться его переговоры с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

Он напомнил, что из-за российской агрессии в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, а Волкер поступил аналогично с запланированной встречей с Сурковым.

Напомним, 25 ноября Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.