Путин пригрозил отреагировать в случае притеснения УПЦ МП

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на реагирование в случае нарушения свободы вероисповедания в Украине.

Об этом он сказал на собрание по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла.

"Мы видим примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь", - цитирует Путина его пресс-служба.

Президент России считает, что инициаторы создания Православной церкви Украины "словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов".

"Хочу вновь подчеркнуть: государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать всё для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - сказал Путин.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно повторял, что государство гарантирует свободу вероисповедания тем украинцам, которые решат остаться в составе УПЦ МП, которая находится в единстве с Русской церковью.