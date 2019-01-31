Украина должна сделать ставку на развитие сельского предпринимательства, - Тимошенко

В Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств.

Украина должна сделать ставку на развитие сельского предпринимательства, создание новых рабочих мест, доступные кредиты для аграриев и единый налог с гектара земли. Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с трудовым коллективом СООО в с.Голубивка на Сумщине.

Лидер «Батькивщины» убеждена, предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику в экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией.

«Если мы поставим стратегию - создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше сегодняшнего ВВП. Только с аграрного комплекса», - отметила она.

Но для этого нужно создать все необходимые условия, отметила Юлия Тимошенко.

Новый экономический курс делает ставку на крестьянские, фермерские хозяйства, на малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированного налога с гектара земли.

Не менее важно долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена Тимошенко: «Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже поэтому - для всей Украины».

Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 таких хозяйств.