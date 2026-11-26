Українське суспільство має всі підстави відчувати вдячність людям, які захищають країну, а визнання їхнього внеску є важливою частиною нашої суспільної культури. Водночас разом із вдячністю ми нерідко формуємо певні очікування щодо того, якими військові мають бути не лише під час служби, а й після повернення до цивільного життя. Ми пов'язуємо військовий досвід із мужністю, витримкою, відповідальністю, психологічною стійкістю та здатністю долати найскладніші обставини, поступово перетворюючи ці якості на своєрідний стандарт, якому людина нібито повинна відповідати незалежно від життєвої ситуації.

Фото: EPA/UPG

Проблема полягає не в самому визнанні героїзму, а в тому, що суспільна повага іноді супроводжується вимогами, яких ми навіть не усвідомлюємо. Ветеран має бути сильним, упевненим у собі, здатним самостійно впоратися з труднощами, зберігати витримку в конфліктних ситуаціях і демонструвати моральну бездоганність. Якщо людина, яка пройшла війну, відчуває розгубленість, виснаження, невпевненість у майбутньому або потребує допомоги, це може не відповідати сформованому суспільством образу. У результаті визнання заслуг, яке мало б підтримувати людину, ризикує перетворитися на додаткове джерело тиску.

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Коли суспільне визнання перетворюється на вимогу

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Героїзація військових є закономірною реакцією суспільства, яке переживає війну і розуміє, якою ціною забезпечується його існування. Проте важливо розрізняти визнання конкретного вчинку, військової служби та особистого внеску в захист країни і перенесення уявлень про героїзм на всі сфери подальшого життя людини. Мужність у бойових умовах не означає, що людина ніколи не відчуватиме страху в інших обставинах, здатність ухвалювати складні рішення під час служби не гарантує відсутності сумнівів у цивільному житті, а відповідальність за побратимів не створює обов'язку бути моральним орієнтиром для всього суспільства.

Коли ветерана бачать виключно як героя, від нього очікують сили, витримки, моральної бездоганності та здатності самостійно впоратися з будь-якими труднощами. У такій моделі людині може бути складно сказати, що вона виснажена, розгублена, не знає, чим хоче займатися далі, має проблеми у стосунках або потребує допомоги. Причому ці очікування не обов'язково висловлюються прямо: вони можуть проявлятися в реакціях оточення, у публічних дискусіях, у способах висвітлення ветеранських історій та навіть у щирому здивуванні, коли поведінка конкретної людини не відповідає звичному уявленню про захисника.

Особливо суперечливою є ситуація, коли суспільство одночасно визнає необхідність підтримки ветеранів і продовжує вимагати від них постійної стійкості. Ми говоримо про важливість звернення по допомогу, але водночас підтримуємо образ людини, яка повинна долати труднощі самостійно; закликаємо до відкритості в розмовах про психологічний стан, але звикли асоціювати військову службу передусім із незламністю. Так виникає суперечність між декларованою готовністю допомагати та не завжди усвідомленими очікуваннями щодо того, хто саме має потребувати цієї допомоги і як повинен поводитися після її отримання.

Важливо розуміти, що право на вразливість не применшує військових заслуг, так само як складні життєві обставини після служби не перекреслюють рішень і вчинків людини під час війни. Визнання героїзму має залишати простір для звичайного людського досвіду, у якому є місце втомі, невизначеності, помилкам, зміні пріоритетів та пошуку нових сенсів.

Військовий досвід не повинен ставати єдиною характеристикою людини

Ще один наслідок завищених суспільних очікувань полягає в тому, що військова служба поступово починає визначати майже всі уявлення про людину. Ми сприймаємо її передусім як ветерана, навіть коли йдеться про обставини, які безпосередньо не стосуються військового досвіду, і нерідко оцінюємо її рішення через призму того, яким, на нашу думку, має бути захисник. Такий підхід може здаватися проявом особливої поваги, однак фактично звужує можливості людини самостійно визначати власну ідентичність та обирати соціальні ролі.

Доросла ветеранська політика починається там, де ми визнаємо право ветерана бути різним: успішним і розгубленим, сильним і вразливим, амбітним, втомленим, щасливим, злим, підприємцем, найманим працівником, митцем, студентом, батьком чи матір'ю. Військова служба стає важливою частиною його біографії, але не повинна перетворюватися на єдину характеристику на все подальше життя.

Це стосується і права людини визначати, наскільки публічним буде її військовий досвід. Для когось участь у ветеранських ініціативах, громадській діяльності чи публічних розмовах про війну може стати важливою частиною подальшого життя, тоді як інша людина захоче зосередитися на родині, професії, творчості або повсякденних справах, не роблячи службу головною темою власної біографії. Обидва рішення заслуговують на однакову повагу, оскільки військовий досвід не створює обов'язку постійно представляти ветеранську спільноту, ділитися особистими історіями чи виконувати роль суспільного символу.

Водночас варто пам'ятати, що ветерани не є однорідною групою людей з однаковими потребами, переконаннями та життєвими планами. Вони мають різний вік, освіту, професійний досвід, сімейні обставини, характер і тривалість служби, а отже, можуть по-різному бачити власне майбутнє. Спроба сформувати універсальний образ «правильного ветерана» неминуче ігнорує цю різноманітність та створює ситуацію, у якій особисті рішення людини починають оцінювати не за їхнім змістом, а за відповідністю суспільним очікуванням.

Чому ми очікуємо від ветеранів правильного сценарію повернення

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Саме поняття «повернення до цивільного життя» створює ілюзію, ніби десь збереглася точка, з якої людина пішла на війну, і тепер достатньо допомогти їй до цієї точки повернутися. Але за роки війни змінився військовий, змінилася його родина, змінилися соціальні зв'язки, економічні обставини і саме українське суспільство, тому реінтеграція не може бути реставрацією довоєнного життя.

Попри це, ми часто оцінюємо успішність повернення через відновлення попередніх соціальних ролей і звичних моделей поведінки. Якщо людина повернулася до колишньої професії, відновила активне спілкування, почала будувати плани та демонструє впевненість у майбутньому, її історія легко вписується в позитивне суспільне уявлення про реінтеграцію. Натомість ситуації, у яких ветеран змінює життєві пріоритети, не поспішає з професійними рішеннями, потребує тривалого відпочинку або свідомо обирає менш публічний спосіб життя, можуть сприйматися як ознака труднощів з адаптацією, хоча самі по собі не свідчать про її неуспішність.

Проблема такого підходу полягає в тому, що ми фактично намагаємося визначити результат реінтеграції замість самої людини. Але успішне повернення не обов'язково означає відновлення довоєнного способу життя, а зміна професії, соціального кола чи особистих пріоритетів не повинна автоматично розглядатися як проблема, яку потрібно виправити. Значно важливішим є те, чи має людина можливість самостійно ухвалювати рішення, реалізовувати власні потреби та будувати життя відповідно до нових обставин.

Ми також маємо бути обережними з очікуванням швидких і помітних результатів. У суспільному просторі особливої уваги набувають історії ветеранів, які після служби створюють бізнес, започатковують громадські проєкти, досягають спортивних результатів або стають лідерами своїх громад. Такі приклади важливі, оскільки демонструють різноманітні можливості подальшої реалізації, однак вони не повинні перетворюватися на універсальний стандарт успішного повернення. Людина, яка після служби обирає спокійне приватне життя, не має вважати свій шлях неповноцінним лише тому, що він не відповідає публічному уявленню про досягнення.

Справжня повага передбачає право не відповідати очікуванням

У роботі ГО «ДОЛАДУ» ми пройшли шлях від фокусу передусім на психологічній допомозі захисникам до значно ширшого розуміння відновлення, коли психологічна підтримка існує поруч із фізичним відновленням, соціалізацією, професійною реалізацією, роботою із сильними сторонами людини та її найближчим оточенням. Цей підхід ґрунтується на розумінні того, що потреби людини не можна визначити лише через факт її військової служби, а підтримка має враховувати індивідуальні обставини, можливості та цілі.

Так само суспільне ставлення до ветеранів має поступово переходити від узагальнених образів до визнання індивідуального досвіду. Це не означає відмови від вшанування військових чи зменшення суспільної вдячності, адже йдеться про інше: повага до заслуг людини повинна поєднуватися з повагою до її особистих рішень, характеру, потреб і права на приватне життя. Ветеран не зобов'язаний постійно демонструвати силу, відповідати на запитання про пережите, бути прикладом для інших або виправдовувати очікування, які суспільство сформувало без його участі.

Зрештою, питання полягає не в тому, чи достатньо ми вдячні нашим захисникам, а в тому, чи готові ми прийняти, що люди, яким ми завдячуємо власною безпекою, не повинні все подальше життя відповідати нашим уявленням про героїзм. Визнання військового подвигу і право на звичайне людське життя не суперечать одне одному, а справжня повага починається саме там, де ми перестаємо вимагати від людини постійного підтвердження її заслуг через поведінку, життєві рішення чи особисті досягнення.

Військова служба може бути визначальним досвідом у житті людини, але вона не повинна визначати межі її майбутнього. І якщо ми хочемо, щоб ветерани мали можливість повноцінно реалізувати себе після війни, суспільству доведеться навчитися бачити за образом героя конкретну людину, яка має право на власний шлях, власні рішення та життя без необхідності відповідати чужим очікуванням.