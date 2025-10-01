П’ять способів з турботою подякувати захисникам та захисницям

Тож пропонуємо ще кілька ідей, як можна виявити вдячність тим, хто нас захищає від росіян.

1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць . Сподіваємося, ви вже закинули сьогоднішній донат на дрони, авто чи запчастини для знайомих у війську, а пакунки з любов’ю вже доїхали до найдорожчих.

Фото: vechirniy.kyiv.ua Заради свободи: мурал вдячності військовим на Подолі

1. Пригостити чаєм чи кавою поранених військових, які проходять ВЛК

Вже декілька років волонтери фонду “Доступ” щоденно допомагають військовим після поранення проходити ВЛК в одному із медзакладів Києва. Безоплатно наливають чай, каву, пригощають батончиками, на місці роблять ксерокопії документів. Це тисячі стаканчиків із напоями та десятки тисяч відксерених документів на місяць.

Тому “Доступ” потребує щомісячної підтримки, аби продовжувати роботу:

пригостити військового кавою чи чаєм із двома батончиками — це 12 ваших гривень;

допомогти з копіями документів — ще 15;

також можна задонатити власні пару годин і долучитися до команди волонтерів — брати зміни, щоб наливати чай та каву чи ксерити документи. Повірте, стільки слів вдячності і компліментів за пару годин ви мало де почуєте!

Фото: LB.ua

2. Відправити корисну листівку піхотинцям

157 гривень — стільки коштує мала піхотна лопата, яку волонтери фонду “Зубата лопата” перетворюють на функціональну “листівку” з тилу.

“Це витратний матеріал. Але один з найдешевших та найефективніших. Коли починається обстріл, наші хлопці рятують себе, лишаючи всі свої речі, й про лопати у такий момент ніхто не думає. Саме тому важливо надати якомога більше якісних піхотних лопат”, — пояснює “Зубата”.

Щомісяця фонд передає до 2 000 лопат і кирок.

Допомогти можна як разовим донатом, так і підпискою, чи влаштувати на роботі корисний і творчий корпоратив з розмалювання лопат, запросивши волонтерів до себе.

Фото: lopatazubata.com 'Зубата лопата' на службі у захисника України на передовій.

3. Підтримати з навчанням

Техніка на фронті — це важливо, але не менш важливе вміння нею користуватися. А ці знання, особливо щодо безпілотників, за сучасних обставин швидко оновлюються.

Тому підтримка школи БПЛА “Ятаган” — це не лише допомогти тут і зараз, а й робота на перспективу. Чим більша буде спроможність школи — тим більше військовослужбовців зможуть отримати якісні та сучасні знання і навички.

Фото: donttakefake.com Операторки БПЛА

4. Провідати поранених захисників у шпиталі

Під час лікування після поранення доброволець Андрій Голопапа зауважив, що деяких військовослужбовців у сусідніх палатах ніхто не навідує. Через що вони замикалися в собі.

Після реабілітації ветеран вирішив організувати цю підтримку — і з січня 2024 року команда волонтерів щовихідних відвідує поранених військових у шпиталях Києва.

"Це не організована психологічна допомога. Ми не психологи. Ми просто люди, які хочуть поговорити з військовим, якого ніхто не навідує", — пояснював Андрій у коментарі медіа “Характер”.

Долучитися до команди можна, написавши на інстаграм-сторінку “Студентського штабу”. Також на цій сторінці можна стежити за анонсами зустрічей і лекцій про комунікацію цивільних та військових.

Фото: Студентський Штаб Волонтери Студентського Штабу відвідують поранених військовослужбовців у шпиталі

5. Долучитися до збору на психологічну підтримку для воїнів та їхніх близьких

Зібрані гроші підуть на оплату послуг кваліфікованих психологів для захисників та захисниць, які цього потребують, та їхніх близьких.

“Ці кошти — це не просто цифри. Це:— ветеран, який не зламається після повернення;— дружина, яка поверне зв’язок з коханим;— родина, яка втримається разом;— мама, яка навчиться жити з болем втрати”, — так описує збір на 1 500 000 грн благодійний фонд “Веста”.