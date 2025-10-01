Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині

Зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних, є загибла.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару поранень зазнали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було госпіталізовано. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. 

Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль. 

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.
