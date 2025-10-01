Російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині

Зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком.

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних, є загибла.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару поранень зазнали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було госпіталізовано. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка.

Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.