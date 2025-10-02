З понеділка на території Вінницької області патрульні складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів.

Патрульна поліція розпочинає процес оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод у електронному вигляді.

‎Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, з понеділка на території Вінницької області патрульні поліцейські складають схеми місця ДТП за допомогою планшетів.

‎"Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації", - пояснив Білошицький.

До кінця року планується запровадити складання схем ДТП у електронному вигляді ще в 10 областях і завершити впровадження протягом наступного року.

Матеріали ДТП з електронними схемами направлятимуться до суду для розгляду у встановленому порядку.

Білошицький також показав світлини з першої оформленої у Вінниці ДТП в електронному форматі та, власне, вигляд електронної схеми ДТП.