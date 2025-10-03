В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину: четверо цивільних постраждали, є руйнування

Під обстрілами РФ опинилися Синельниківщина, Нікопольщина і місто Дніпро.

Ворог вкотре атакував Дніпропетровщину: четверо цивільних постраждали, є руйнування
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Упродовж доби російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини та обласний центр. Унаслідок атак постраждали четверо людей. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Безпілотниками росіяни атакували Межівську громаду Синельниківщини. Унаслідок обстрілів постраждали 4 чоловіки. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу. 

Внаслідок ударів зайнялися приватний будинок і суха трава. Пошкоджені господарська споруда, гараж, два мотоцикли. 

По Нікопольському району окупанти вдарили з важкої артилерії. Цілив ворог по населених пунктах й fpv-дронами. Били росіяни по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам. 

Понівечені 2 оселі місцевих, 4 господарські споруди та сонячні панелі. Зачепило також лінію електропередач. Подекуди обстеження територій триває.

За уточненою інформацією, у Дніпрі через нічну атаку серед потрощеного 3 автівки.
