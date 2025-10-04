Генштаб ЗСУ: росіяни спробували прорвати українську оборону на Придніпровському напрямку

Станом на 16.00 4 жовтня на фронті відбулися 63 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Нововасилівка, Чернацьке, Рожковичі, Білокопитове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському агресор наступальних дій не проводив.

На Лиманському загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак.

На Новопавлівському ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

На Придніпровському ворог зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.