Через обстріли Росії без світла в Україні залишилися понад 110 тисяч абонентів, ‒ Клименко

Через обстріли Росії без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах України.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він додав, що у всій країні працюють майже 400 Пунктів Незламності. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна зігрітись, підзарядити телефони, отримати допомогу.
- У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини.
- Окупанти також здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів, частина міста залишилася без світла.
- Окрім того, Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.
- Раніше у Міненерго спростували фейкову інформацію про начебто екстрені відключення світла. Як відомстві додають, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.