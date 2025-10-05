Через обстріли Росії без світла в Україні залишилися понад 110 тисяч абонентів, ‒ Клименко

У всій країні працюють майже 400 Пунктів Незламності.

Через обстріли Росії без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він додав, що у всій країні працюють майже 400 Пунктів Незламності. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна зігрітись, підзарядити телефони, отримати допомогу.