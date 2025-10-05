Через обстріли Росії без світла в Україні залишилися понад 110 тисяч абонентів, ‒ Клименко

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли Росії без світла в Україні залишилися понад 110 тисяч абонентів, ‒ Клименко

У всій країні працюють майже 400 Пунктів Незламності.

Через обстріли Росії без світла в Україні залишилися понад 110 тисяч абонентів, ‒ Клименко
Фото: ДТЕК

Через обстріли Росії без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він додав, що у всій країні працюють майже 400 Пунктів Незламності. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна зігрітись, підзарядити телефони, отримати допомогу. 

  • У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини.
  • Окупанти також здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів, частина міста залишилася без світла. 
  • Окрім того, Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.
  • Раніше у Міненерго спростували фейкову інформацію про начебто екстрені відключення світла. Як відомстві додають, що таким чином шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies