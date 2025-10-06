Російська пропаганда поширює фейк про використання ЗСУ хімічної зброї у Покровську, ‒ ЦПД

Дрони ЗСУ нібито “розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами”, і від цього начебто загинули цивільні.

Російська пропаганда поширює черговий фейк про буцімто використання хімічної зброї Збройними Силами України, цього разу у Покровську.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Так званий “військовий експерт” андрій марочко заявив, що українські військові нібито застосували отруйні речовини проти мирного населення у Покровську”, ‒ зазначили у центрі.

За його версією, дрони ЗСУ “розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами”, і від цього начебто загинули цивільні.

“Це маніпуляція і брехня, спрямована на дискредитацію українських військових в очах жителів прифронтових районів і для створення атмосфери страху. Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї і суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань. Жодних доказів на підтвердження подібних заяв російська сторона не надала”, ‒ йдеться у повідомленні.

У ЦПД додають, що натомість саме армія РФ систематично порушує міжнародне право, застосовуючи заборонені хімічні речовини на полі бою. Ці випадки неодноразово фіксувалися українськими підрозділами, про що Київ регулярно інформує міжнародну спільноту.