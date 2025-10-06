“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська пропаганда поширює фейк про використання ЗСУ хімічної зброї у Покровську, ‒ ЦПД

Дрони ЗСУ нібито “розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами”, і від цього начебто загинули цивільні.

Російська пропаганда поширює фейк про використання ЗСУ хімічної зброї у Покровську, ‒ ЦПД
Росія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами
Фото: Генштаб

Російська пропаганда поширює черговий фейк про буцімто використання хімічної зброї Збройними Силами України, цього разу у Покровську.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Так званий “військовий експерт” андрій марочко заявив, що українські військові нібито застосували отруйні речовини проти мирного населення у Покровську”, ‒ зазначили у центрі. 

За його версією, дрони ЗСУ “розпилювали речовину, яку використовують для боротьби з гризунами”, і від цього начебто загинули цивільні.

“Це маніпуляція і брехня, спрямована на дискредитацію українських військових в очах жителів прифронтових районів і для створення атмосфери страху. Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї і суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань. Жодних доказів на підтвердження подібних заяв російська сторона не надала”, ‒ йдеться у повідомленні.

У ЦПД додають, що натомість саме армія РФ систематично порушує міжнародне право, застосовуючи заборонені хімічні речовини на полі бою. Ці випадки неодноразово фіксувалися українськими підрозділами, про що Київ регулярно інформує міжнародну спільноту.

  • Станом на вересень 2025 року військовослужбовці радіаційного, хімічного й біологічного захисту зафіксували близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин під час ведення бойових дій.
﻿
