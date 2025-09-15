«Українські РХБ війська зафіксували близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин», – полковник

Найчастіше росіяни використовують їх на ділянках своїх активних штурмових дій.

Станом на вересень 2025 року військовослужбовці радіаційного, хімічного й біологічного захисту зафіксували близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин під час ведення бойових дій.

Про це під час пресконференції заявив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк, передає кореспондент LB.ua.

«На даний момент ми маємо близько одинадцяти тисяч зафіксованих випадків використання росіянами небезпечних хімічних речовин, зокрема сльозогінним гранат, саморобних пристроїв, споряджених небезпечними речовинами. Частка використання росіянами сльозогінним гранат складає приблизно 38 відсотків від загального. Противник зазвичай активізує їхнє застосування на напрямках своїх штурмових дій. Там, де нашу оборону прорвати найскладніше. Вони це роблять для так званого «викурювання» наших захисників з позицій», – зауважив він.

За словами Власюка, у понад половині випадків зафіксувати тип застосованої речовини не вдається через неможливість перевірити її спеціальними приладами.

Він також зазначає, що медичні сили зафіксували близько трьох тисяч звернень українських військовослужбоавців, пов’язаних з хімічним отруєнням.

"Точну кількість постраждалих українських захисників внаслідок хімічної зброї вказати неможливо через специфіку ведення бойових дій. Медичні сили зафіксували понад 3 тисячі звернень щодо ушкодження або отруєння різного ступеня важкості внаслідок хімічних речовин. Нагадаємо, що конвенція про заборону використання хімічної зброї забороняє використання сльозогінних речовин на лінії бойового зіткнення. Кожна військова частина, кожен військовослужбовець забезпечений засобами індивідуального захисту. На базі навчальних центрів вони проходять курси з користування цими засобами", – пояснив Власюк.

Водночас тимчасовий виконувач обовʼязків начальника управління РХБ захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Ігор Дяк наголошує на тому, що випадків застосування росіянами хімічної зброї на лінії фронту набагато більше.

«Насправді цих випадків більше ніж одинадцять тисяч. Ми ж говоримо тільки про офіційно зафіксовані й ідентифіковані випадки. Наші правоохоронні органи потім відкривають кримінальні провадження щодо порушення противником правил ведення війни», – підсумував пан Ігор.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні відзначають День фахівців радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту Збройних Сил України.