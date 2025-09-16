Росіяни знову почали поширювати фейки про "біолабораторії" в Україні, - ЦПД

Росія знову розкручує фейк про "біолабораторії в Україні".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Цього разу кримський гауляйтер Сергій Аксьонов подякував Владіміру Путіну за "недопущення створення Україною лабораторії біологічної зброї в Криму" та похизувався відкриттям "протичумного центру" в Сімферополі.
Росіяни використовують цю конспірологію для виправдання окупації та мілітаризації Криму.
"Подібними фейками ru-пропаганда намагається викликати у людей страх перед уявними «зовнішніми загрозами», щоб потім розповідати про окупацію як про «порятунок» від них", - зазначили в ЦПД.
Міф про "секретні біолабораторії" Росія активно просуває ще з 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му.
- У березні 2022 року Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою. А представниця МЗС РФ Марія Захарова говорила , що США нібито визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили експерименти на людях. Це твердження також не має жодного підтвердження.
- У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в Україні нібито створили дрон, який транспортує контейнер з "бойовими комарами" - носіями небезпечних інфекцій. За його словами, ці комарі мали заражати росіян, і це нібито було частиною американської біологічної програми.