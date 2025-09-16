Росіяни знову почали поширювати фейки про "біолабораторії" в Україні, - ЦПД

Цю конспірологію використовують для виправдання окупації та мілітаризації Криму.

Росія знову розкручує фейк про "біолабораторії в Україні".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Цього разу кримський гауляйтер Сергій Аксьонов подякував Владіміру Путіну за "недопущення створення Україною лабораторії біологічної зброї в Криму" та похизувався відкриттям "протичумного центру" в Сімферополі.

Росіяни використовують цю конспірологію для виправдання окупації та мілітаризації Криму.

"Подібними фейками ru-пропаганда намагається викликати у людей страх перед уявними «зовнішніми загрозами», щоб потім розповідати про окупацію як про «порятунок» від них", - зазначили в ЦПД.

Міф про "секретні біолабораторії" Росія активно просуває ще з 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му.