Освітній омбудсмен нагадала, що батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти

Освітній омбудсмен Надія Лещик нагадала, що батьки не зобов’язані здійснювати благодійні внески для закладів освіти.

“Отримую звернення та помічаю у публічному просторі повідомлення про збір внесків у так звані фонди класів, закладів освіти чи благодійні/громадські організації, які начебто пов’язані з закладом освіти. Хочу звернути увагу, що з початком повномасштабного вторгнення кількість повідомлень про вимагання внесків з батьків значно зменшилася, але останнім часом ця проблема знову загострюється”, – повідомила Надія Лещик.

Вона наголосила на кількох важливих моментах:

повна загальна середня освіта у державних і комунальних закладах освіти безоплатна. Заклад освіти не може змушувати батьків до благодійності .

. внесення благодійних внесків на рахунки громадських чи благодійних організацій не є гарантією використання цих коштів на потреби закладу освіти.

дискримінація на підставі несплати благодійних внесків у заклади освіти неприпустима.

Надія Лещик зазначила, що інколи заклади освіти вимагають у батьків перерахувати кошти на рахунок благодійної організації, найчастіше благодійного фонду чи громадської організації, які начебто створені при закладі освіти.

"Хочу наголосити, що заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні ГО, ні БФ. Тобто якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", – повідомила освітній омбудсмен.

Вона додала, що державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати будь-які благодійні внески як обов’язкову умову для вступу чи навчання.

"Якщо батьки бажають зробити благодійний внесок на потреби закладу освіти, то він має бути зарахований на казначейський рахунок закладу освіти, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій. Уся передана благодійна допомога: кошти чи матеріальні цінності – обов’язково береться на баланс закладу освіти", – написала Лещик.