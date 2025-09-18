Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

ССО атакували Волгоградський НПЗ у Росії

Цей завод є одним із головних у нафтопереробній галузі Росії

ССО вдарили по Волгоградському НПЗ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій у Facebook
ССО вдарили по Волгоградському НПЗ

Сили спеціальних операцій сьогодні вночі вразили Волгогорадський нафтопереробний завод. За попередніми даними, роботу НПЗ призупинили. 

Цей завод допомагає забезпечувати потреби збройних сил ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії, повідомили в командуванні ССО.

Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", – прокоментували удар захисники. 

Волгоградський НПЗ на мапі
Волгоградський НПЗ на мапі

  • Волгоградський НПЗ був атакований і раніше, в серпні. 
  • Сили оборони б'ють по нафтових об'єктах агресора, аби знизили забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами та завдати удару по економіці Росії. 
﻿
