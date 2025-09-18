ССО атакували Волгоградський НПЗ у Росії

Цей завод є одним із головних у нафтопереробній галузі Росії

Фото: Командування Сил спеціальних операцій у Facebook ССО вдарили по Волгоградському НПЗ

Сили спеціальних операцій сьогодні вночі вразили Волгогорадський нафтопереробний завод. За попередніми даними, роботу НПЗ призупинили.

Цей завод допомагає забезпечувати потреби збройних сил ворога. Він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі Росії, повідомили в командуванні ССО.

Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", – прокоментували удар захисники.

Волгоградський НПЗ на мапі