​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії РФ на Курщині

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Фото: Скріншот відео ССО

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Про це розповіли у телеграмі ССО. 

Внаслідок удару уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У Силах спецоперацій наголосили, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. 

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

  • Упродовж трьох літніх місяців ССО уразили та знищили 10 об’єктів оборонно-промислового комплексу РФ, 58 об'єктів логістики, десятки командно-спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів.
