​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії РФ на Курщині

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Про це розповіли у телеграмі ССО.

Внаслідок удару уражено:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У Силах спецоперацій наголосили, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.