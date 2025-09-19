​Сили спецоперацій повідомили про ураження логістичного хабу армії РФ на Курщині

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.
Про це розповіли у телеграмі ССО.
Внаслідок удару уражено:
- базу зберігання матеріальних засобів;
- склади з боєприпасами;
- місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
У Силах спецоперацій наголосили, що 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.
Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.
- Упродовж трьох літніх місяців ССО уразили та знищили 10 об’єктів оборонно-промислового комплексу РФ, 58 об'єктів логістики, десятки командно-спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів.