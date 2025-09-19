Сирський: на Добропільському напрямку звільнено 160 квадратних кілометрів території

В ході операції Сил оборони України на Добропільському напрямку просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
“Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ”, - зазначив Сирський.
Він додав, що втрати росіян у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322.
Також був суттєво поповнений "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону.
Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки:
- танків - 12
- бойових броньованих машин - 37
- артсистем - 162
- РСЗВ - 5
- автотехніки - 382
- мотоциклів - 58
- спеціальної техніки - 1
- БпЛА - 160.