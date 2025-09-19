Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сирський: на Добропільському напрямку звільнено 160 квадратних кілометрів території

Ще 171 квадратний кілометр зачищено від ДРГ росіян.

Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

В ході операції Сил оборони України на Добропільському напрямку просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ”, - зазначив Сирський.

Він додав, що втрати росіян у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. 

Також був суттєво поповнений "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону.

Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки:

  • танків - 12 
  • бойових броньованих машин - 37
  • артсистем - 162
  • РСЗВ - 5
  • автотехніки - 382
  • мотоциклів - 58
  • спеціальної техніки - 1
  • БпЛА - 160.
