Сирський: на Добропільському напрямку звільнено 160 квадратних кілометрів території

Ще 171 квадратний кілометр зачищено від ДРГ росіян.

В ході операції Сил оборони України на Добропільському напрямку просування українських військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - девять. Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² - зачищено від ДРГ”, - зазначив Сирський.

Він додав, що втрати росіян у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322.

Також був суттєво поповнений "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону.

Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки: