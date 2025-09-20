Зовнішня розвідка: у російському бюджеті катастрофічно падають доходи від нафти й газу

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Зовнішня розвідка: у російському бюджеті катастрофічно падають доходи від нафти й газу

Кремль розглядає підвищення податків для «латання дірок» у 2026 році.

Зовнішня розвідка: у російському бюджеті катастрофічно падають доходи від нафти й газу
Роснафта
Фото: EPA/UPG

У надходженнях до держбюджету Росії стрімко зменшується частка нафтогазових доходів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України

За її даними, у 2026 році вони можуть впасти до 20–22 %, тоді як раніше, за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, становили близько 50 %.

СЗР повідомила, що Кремль панічно шукає шляхи наповнення бюджету на наступний рік. Розглядають три варіанти:

  • чергове використання коштів із Фонду національного добробуту, який сам перебуває у критичному стані;
  • нарощування державного боргу, що потребує додаткових витрат на обслуговування;
  • підвищення податків і зборів, що безпосередньо вдарить по населенню.

Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН у своєму офіційному звіті визнали, що в російській економіці «вичерпано чинники зростання, які діяли раніше».

Згідно з їхніми підрахунками, споживання домашніх господарств у РФ у першому півріччі 2025 року знизилося до 2,7% — це найгірший показник з початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: у 2023 році воно становило 7,4%, а у 2024-му — 5,4%.

  • Тим часом Європейський Союз розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російського природного газу на рік раніше, ніж планувалося. Цей пункт ЄС вніс у 19-тий пакет санкції проти РФ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies