Кремль розглядає підвищення податків для «латання дірок» у 2026 році.

У надходженнях до держбюджету Росії стрімко зменшується частка нафтогазових доходів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За її даними, у 2026 році вони можуть впасти до 20–22 %, тоді як раніше, за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, становили близько 50 %.

СЗР повідомила, що Кремль панічно шукає шляхи наповнення бюджету на наступний рік. Розглядають три варіанти:

чергове використання коштів із Фонду національного добробуту, який сам перебуває у критичному стані;

нарощування державного боргу, що потребує додаткових витрат на обслуговування;

підвищення податків і зборів, що безпосередньо вдарить по населенню.

Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН у своєму офіційному звіті визнали, що в російській економіці «вичерпано чинники зростання, які діяли раніше».

Згідно з їхніми підрахунками, споживання домашніх господарств у РФ у першому півріччі 2025 року знизилося до 2,7% — це найгірший показник з початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: у 2023 році воно становило 7,4%, а у 2024-му — 5,4%.