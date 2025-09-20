Зовнішня розвідка: у російському бюджеті катастрофічно падають доходи від нафти й газу

У надходженнях до держбюджету Росії стрімко зменшується частка нафтогазових доходів.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
За її даними, у 2026 році вони можуть впасти до 20–22 %, тоді як раніше, за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, становили близько 50 %.
СЗР повідомила, що Кремль панічно шукає шляхи наповнення бюджету на наступний рік. Розглядають три варіанти:
- чергове використання коштів із Фонду національного добробуту, який сам перебуває у критичному стані;
- нарощування державного боргу, що потребує додаткових витрат на обслуговування;
- підвищення податків і зборів, що безпосередньо вдарить по населенню.
Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН у своєму офіційному звіті визнали, що в російській економіці «вичерпано чинники зростання, які діяли раніше».
Згідно з їхніми підрахунками, споживання домашніх господарств у РФ у першому півріччі 2025 року знизилося до 2,7% — це найгірший показник з початку повномасштабної війни проти України. Для порівняння: у 2023 році воно становило 7,4%, а у 2024-му — 5,4%.
- Тим часом Європейський Союз розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російського природного газу на рік раніше, ніж планувалося. Цей пункт ЄС вніс у 19-тий пакет санкції проти РФ.