Війна

Росіяни обстріляли Харківщину КАБами і дронами

Три райони Харківщини потрапили під ворожий обстріл.

Росіяни обстріляли Харківщину КАБами і дронами
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів РФ по населених пунктах Харківщини постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА та fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Тимофіївка);

У Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, насіння пшениці та соняшника (сел. Великий Бурлук);

У Чугуївському районі пошкоджено непрацююче підприємство (м. Чугуїв), приватний будинок (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Залишилася 68 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3725 людей.
﻿
