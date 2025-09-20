Окупанти атакували FPV-дронами Тимофіївку на Харківщині

Російські дрони атакували дронами село Тимофіївка Богодухівського району Харківщини.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Уночі 20 вересня FPV-дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Через атаку пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували авіабомбами та дронами п'ять населених пунктів Харківської області.