Окупанти атакували FPV-дронами Тимофіївку на Харківщині

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Уночі 20 вересня FPV-дрони атакували село Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Через атаку пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies