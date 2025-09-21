Окупанти вдарили зі ствольної артилерії по Костянтинівці Донецької області, є жертви

Російські окупанти уранці 21 вересня атакували цивільне населення Костянтинівки. Унаслідок обстрілів загинула цивільна людина, є поранений.

Про це інформує очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Ворожі обстріли Костянтинівки: є загиблі та поранені серед цивільного населення. Костянтинівка сьогодні зранку знову опинилася під ворожим вогнем. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії та атакували FPV-дроном", — каже начальник МВА.

Унаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа, отримавши поранення, несумісні з життям. Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі внаслідок удару безпілотника. Легковик зазнав пошкоджень.

У результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка.

Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

"Російські обстріли й надалі становлять смертельну загрозу для мирного населення, щодня завдаючи нових руйнувань", — наголошує Горбунов.