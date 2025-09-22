На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені

За добу зафіксували 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

У Донецькій області унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені.

Як розповіли у Нацполіції, за 21 вересня правоохоронці зафіксували 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селище Ямпіль, села Левадне, Оріхуватка, Райське, Рубці, Софіївка.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

По Костянтинівці росіяни завдали 9 ударів. Там вбили чотирьох цивільних осіб, ще чотирьох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 9 приватних будинків, торговий центр, крамницю, господарську споруду, цивільне авто.Троє поранених – у Ямполі, пошкоджено цивільний автомобіль.

Одна людина травмована у Райському, пошкоджено цивільне авто.

Внаслідок атак FPV-дронів у Краматорську пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, автомобіль, у Слов’янську – приватну оселю. В Оріхуватці Миколаївської ТГ пошкоджено приватний будинок і цивільне авто.У Лимані руйнувань зазнали два приватних будинки, у Рубцях – приватний будинок і господарську споруду.

Під ударом була Олександрівська громада: в Левадному пошкоджено сільськогосподарський об’єкт, у Софіївці – підприємство.

На Добропілля війська РФ скинули бомбу «КАБ-250» і пошкодили нежитлове приміщення.

Крім того, сьогодні близько 02:07 Росія атакувала село Малотаранівка Краматорського району двома БпЛА "Герань-2". Пошкоджено навчальний заклад.