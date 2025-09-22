На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені

За добу зафіксували 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені
Наслдки російського обстрілу
Фото: Нацполіція

У Донецькій області унаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, а восьмеро – поранені.

Як розповіли у Нацполіції, за 21 вересня правоохоронці зафіксували 2 450 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селище Ямпіль, села Левадне, Оріхуватка, Райське, Рубці, Софіївка. 

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

По Костянтинівці росіяни завдали 9 ударів. Там вбили чотирьох цивільних осіб, ще чотирьох поранили. Пошкоджено  7 багатоквартирних і 9 приватних будинків, торговий центр, крамницю, господарську споруду, цивільне авто.Троє поранених – у Ямполі, пошкоджено цивільний автомобіль.

Одна людина травмована у Райському, пошкоджено цивільне авто.

Внаслідок атак FPV-дронів у Краматорську пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, автомобіль, у Слов’янську – приватну оселю. В Оріхуватці Миколаївської ТГ пошкоджено приватний будинок і цивільне авто.У Лимані руйнувань зазнали два приватних будинки, у Рубцях – приватний будинок і господарську споруду.

Під ударом була Олександрівська громада: в Левадному пошкоджено сільськогосподарський об’єкт, у Софіївці – підприємство.

На Добропілля війська РФ скинули бомбу «КАБ-250» і пошкодили нежитлове приміщення.

Крім того, сьогодні близько 02:07 Росія атакувала село Малотаранівка Краматорського району двома БпЛА "Герань-2". Пошкоджено навчальний заклад.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies