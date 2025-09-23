Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Окупанти атакували Одеську область: загинула жінка, троє поранених, пошкоджена Укрпошта, готель і будинок культури

Внаслідок удару виникла пожежа в кіосках. 

Окупанти атакували Одеську область: загинула жінка, троє поранених, пошкоджена Укрпошта, готель і будинок культури
Наслідки атаки 23 вересня в Одеській області
Фото: ДСНС України в Telegram

Вночі 23 вересня армія Росії атакувала Одеську область. Вбила жінку, поранила ще 3 людей. 

Пошкоджена велика кількість об'єктів. Про це розповіли в ДСНС

“Внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів”, – розповіли рятувальники.

За даними ОВА, удару ворог завдав по місту Татарбунари Білгород-Дністровського району.

"В ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Є інформація про поранених", – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Є пошкодження і в самій Одесі – в Київському районі. Постраждали дев'ять житлових будинків і навчальний заклад. 

  • Одеська – не єдина область, яку сьогодні вночі атакував ворог. Є пошкодження і в Кіровоградській, де росіяни цілили по інфраструктурі.
  • У зв'язку з атакою по Кіровоградській області є затримки в русі поїздів.
