Окупанти атакували Одеську область: загинула жінка, троє поранених, пошкоджена Укрпошта, готель і будинок культури

Вночі 23 вересня армія Росії атакувала Одеську область. Вбила жінку, поранила ще 3 людей.

Пошкоджена велика кількість об'єктів. Про це розповіли в ДСНС.

“Внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів”, – розповіли рятувальники.

За даними ОВА, удару ворог завдав по місту Татарбунари Білгород-Дністровського району.

"В ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Є інформація про поранених", – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Є пошкодження і в самій Одесі – в Київському районі. Постраждали дев'ять житлових будинків і навчальний заклад.