Єврокомісія може виділити €200 мільйонів на шкільне харчування для дітей в Україні

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС допомагає Україні, зокрема, у питаннях захисту дітей, які найбільше постраждали від війни.

Єврокомісія може виділити €200 мільйонів на шкільне харчування для дітей в Україні
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

ЄС готовий виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільного харчування для дітей в Україні.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я рада оголосити сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням. Ви сказали, наскільки це важливо. І я рада підтримати вас тут», — сказала фон дер Ляєн під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку.

Вона підкреслила, що ЄС послідовно допомагає Україні, зокрема у питаннях захисту дітей, які найбільше постраждали від війни.
﻿
