Військові високо оцінили швидкість та зручність забезпечення БпЛА через DOT-Chain Defence

Агенція оборонних закупівель провела анонімне опитування серед 12-ти бригад, які беруть участь в пілоті маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence з метою отримання обʼєктивної оцінки щодо користувацького досвіду військових під час здійснення замовлень за новою системою.

За результатами опитування, військові високо оцінили зручність замовлення та швидкість постачання.

Зокрема:

Оцінка системи — 4,8 із 5. Найчастіше відзначали зрозумілість процесу замовлення та швидкість постачання.

Інтерфейс та технічна підтримка — від 4,2 і вище. Військові позитивно оцінили навчання (онлайн та офлайн блоки), а також доступність консультацій із фахівцями з техпідтримки ДОТ. Під час тестового періоду фахівці техпідтримки опрацювали більше 30 звернень від військових частин.

Асортимент — 3,3 із 5. Користувачі вказали на потребу у розширенні переліку доступних засобів ураження.

Усі респонденти заявили, що радили б систему DOT-Chain Defence іншим підрозділам.

"Для нас найцінніший зворотний зв’язок від військових, які безпосередньо користуються системою. DOT-Chain Defence створювався, щоб дати військовому змогу обирати БпЛА під конкретні потреби фронту, скоротити час очікування дронів і зняти з військових зайву бюрократію. Під час запуску наша команда тісно співпрацювала з бригадами на фронті, збирала їхні відгуки й пропозиції. Після пілоту ми провели анонімне опитування, щоб побачити сильні й слабкі сторони системи. І сьогодні на основі цих відгуків уже впроваджуємо зміни в маркетплейсі", — зазначив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Опитування військових є частиною оновленої стратегії АОЗ щодо підвищення ефективності системи забезпечення.

У межах цієї стратегії також було здійснено виїзди до підрозділів у зони бойових дій для збору зворотного зв’язку та вивчення практичних потреб користувачів системи.

В АОЗ додають, що поєднання анонімного опитування та живого спілкування дозволяє отримати максимально об’єктивну оцінку роботи маркетплейсу та врахувати побажання військових до його вдосконалення.

На основі отриманих відгуків команда вже працює над розширенням асортименту маркетплейсу та вдосконаленням функціоналу. Система продовжить розвиватися як інструмент швидкого, прозорого й зручного забезпечення військових сучасними засобами ураження.

Наприкінці липня АОЗ запустила пілот маркетплейсу зброї для ЗСУ DOT-Chain Defence. Завдяки йому військові можуть самостійно обирати ті БПЛА, які найбільше відповідають їхнім потребам. Усю бюрократію бере на себе АОЗ: контракти, оплати, перевірка постачальників і контроль виконання.

У пілоті взяли участь 12 військових частин. Станом на сьогодні вже поставлено майже 33,5 тисячі дронів, з яких 21,6 тисячі — за програмою Армія дронів бонус.