​СБУ повідомила про підозру п’ятьом генералам РФ за бомбардування цивільних об’єктів на Сумщині

Зловмисники причетні до ударів по школах і дитсадках у Сумах.

Група російських військових високопосадовців, які віддали накази на масовані авіаудари по цивільній інфраструктурі Сумщини у березні 2022 року, отримала підозри.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Із 5 по 10 березня 2022 року російські війська здійснили понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 по житлових районах, школі, дитячих садках і оздоровчому комплексу. Загинули 15 мирних жителів, серед них діти, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Слідство встановило, що наказ віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Він планував операцію разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

До злочинів також причетні:

командувач 6-ї армії ВПС і ППО генерал-лейтенант Олег Маковецький;

начальник штабу 6-ї армії генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов;

командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії генерал-майор Денис Кульша;

командир 14-го винищувального авіаполку полковник Володимир Федосєєв.

Російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України.