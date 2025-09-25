​СБУ повідомила про підозру п’ятьом генералам РФ за бомбардування цивільних об’єктів на Сумщині

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

​СБУ повідомила про підозру п’ятьом генералам РФ за бомбардування цивільних об’єктів на Сумщині

Зловмисники причетні до ударів по школах і дитсадках у Сумах.

​СБУ повідомила про підозру п’ятьом генералам РФ за бомбардування цивільних об’єктів на Сумщині
російські генерали

Група російських військових високопосадовців, які віддали накази на масовані авіаудари по цивільній інфраструктурі Сумщини у березні 2022 року, отримала підозри.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Із 5 по 10 березня 2022 року російські війська здійснили понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 по житлових районах, школі, дитячих садках і оздоровчому комплексу. Загинули 15 мирних жителів, серед них діти, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Слідство встановило, що наказ віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Він планував операцію разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

До злочинів також причетні:

  • командувач 6-ї армії ВПС і ППО генерал-лейтенант Олег Маковецький;
  • начальник штабу 6-ї армії генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов;
  • командувач 105-ї змішаної авіаційної дивізії генерал-майор Денис Кульша;
  • командир 14-го винищувального авіаполку полковник Володимир Федосєєв.

Російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies