Росія б’є по енергетиці Чернігівщини, є влучання. Чернігівводоканал знеструмлений (оновлено)

Відомо про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Зараз триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Наразі є влучання в кілька обʼєктів.

Чаус повідомив про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Людей просять перебувати у безпечних місцях, у регіоні працюють сили ППО.

Оновлення. Чернігівводоканал заявив згодом, що о 13.40 через обстріли РФ були знеструмлені всі його об'єкти.

«Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод. Просимо мешканців міста терміново зробити запас питної води!», - наголосили у КП.