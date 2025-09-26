Росія б’є по енергетиці Чернігівщини, є влучання. Чернігівводоканал знеструмлений (оновлено)

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія б’є по енергетиці Чернігівщини, є влучання. Чернігівводоканал знеструмлений (оновлено)

Відомо про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Росія б’є по енергетиці Чернігівщини, є влучання. Чернігівводоканал знеструмлений (оновлено)
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Зараз триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Наразі є влучання в кілька обʼєктів.

Чаус повідомив про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Людей просять перебувати у безпечних місцях, у регіоні працюють сили ППО. 

Оновлення. Чернігівводоканал заявив згодом, що о 13.40 через обстріли РФ були знеструмлені всі його об'єкти.

«Наразі наші працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити надійний відвід стічних вод. Просимо мешканців міста терміново зробити запас питної води!», - наголосили у КП.

  • Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівської області і вчора.
  • Зранку ворог також вдарив дронами по Ніжинській громаду Чернігівщині. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, , частина мешканців залишились без світла та води.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies