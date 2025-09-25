Зеленський: Трамп підтримав удари по енергетиці і військовому виробництві Росії, якщо вона атакуватиме такі ж об'єкти в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав схвалення від американського президента Дональда Трампа на удари по Росії, якщо та битиме по українській інфраструктурі. Про це він сказав в інтерв'ю Axios Show.

Якщо росіяни атакують енергетику, то і Україна атакуватиме у відповідь. Те саме стосується і виробництва дронів і ракет.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти по енергетиці", – сказав Зеленський.

Він додав, що якщо Україна отримає від Штатів далекобійні засоби, то буде їх використовувати.

Президент сказав, що під час зустрічі з американським колегою попросив у нього про нові системи озброєння. Ця зброя потрібна для тиску на Росію.

"Вона потрібна нам, але це не значить, що ми її використаємо. Тому що якщо вона в нас є, я думаю, це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і говорив", – прокоментував український президент.

Яка саме зброя – він не уточнив, але сказав, що Трамп відповів йому: "Ми над цим працюватимемо".

Він додав, що Україна не буде бити по російських цивільних. Але припустив, що центри влади, як Кремль, можуть бути цілями, тож його співробітникам варто запам'ятати, як дістатися бомбосховища.

Президент у розмові торкнувся і внутрішньополітичних питань і запевнив, що готовий піти з посади після закінчення війни. Також він сказав, що може не балотуватися на наступних виборах.