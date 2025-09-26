Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Міністр війни США скликає зустріч сотень генералів

Вищих офіцерів збирають без пояснення причини.

ЗМІ: Міністр війни США скликає зустріч сотень генералів
Пентагон
Фото: Joshua Roberts

Видання The Washington Post стверджує, що у міністерстві оборони США, яке отримало паралельну назву міністерство війни, готується безпрецедентне зібрання військового командування.

За інформацією джерел, очільник Пентагону Піт Геґсет видав розпорядження щодо прибуття сотень американських генералів та адміралів на базу морської піхоти у штаті Вірджинія. Зустріч офіцерів з урядовцем має відбутися вже наступного тижня.

У міністерстві підтвердили, що Геґсет має виступити перед генералами найближчим часом, але причину скликання зустрічі не розкривають. Не знають її і самі учасники майбутньої події. Серед деяких з них панує стурбованість щодо питань глобальної безпеки - адже ніколи раніше міністр оборони не організовував настільки масштабну нараду генералітету. 

Проте зібрання може бути пов'язане з планами Білого дому та Пентагону провести велику реорганізацію вищого військового командування США.
