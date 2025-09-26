​У Німеччині зафіксували польоти невідомих дронів, поліція посилює заходи безпеки

Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, зафіксували кілька безпілотників, пише портал NDR.

Міністерка внутрішніх справ землі Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, що відпрацьовують версію шпигунства. Уряд землі перебуває в постійному контакті з федеральними структурами та Бундесвером. Поліція посилила систему протидії дронам у координації з іншими північними землями Німеччини.

Подробиці щодо кількості апаратів та місць їх появи міністерство не надало. «Ми дуже уважно перевіряємо кожен випадок можливого шпигунства чи диверсій і залишаємося пильними», – наголосила міністерка.