​У Німеччині зафіксували польоти невідомих дронів, поліція посилює заходи безпеки

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

​У Німеччині зафіксували польоти невідомих дронів, поліція посилює заходи безпеки

Підозрюють шпигунство, ситуацію відпрацьовують разом із Бундесвером та сусідніми землями.

​У Німеччині зафіксували польоти невідомих дронів, поліція посилює заходи безпеки
дрон, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, зафіксували кілька безпілотників, пише портал NDR

Міністерка внутрішніх справ землі Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, що відпрацьовують версію шпигунства. Уряд землі перебуває в постійному контакті з федеральними структурами та Бундесвером. Поліція посилила систему протидії дронам у координації з іншими північними землями Німеччини.

Подробиці щодо кількості апаратів та місць їх появи міністерство не надало. «Ми дуже уважно перевіряємо кожен випадок можливого шпигунства чи диверсій і залишаємося пильними», – наголосила міністерка.

  • У землі вже фіксували схожі інциденти: у серпні поліція затримала судно на Північно-Східному каналі, яке могло бути базою для запуску дронів.
  • У січні повідомляли про польоти над базою Patriot у Шлезвігу.
  • У ще одній землі ФРН торік зафіксували численні польоти над критичною інфраструктурою.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies