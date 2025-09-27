Трамп розпорядився направити війська у Портленд для протидії Антифа та “іншим внутрішнім терористам”

Президент США Дональд Трамп розпорядився направити війська у місто Портленд, штат Орегон, для протидії руху Антифа та “іншим внутрішнім терористам”.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

“На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю міністру війни Піту Гегсету надати всі необхідні війська для захисту спустошеного війною Портленда та будь-яких наших об'єктів ICE [Міграційна служба США], що перебувають в облозі, від нападу Антифа та інших внутрішніх терористів. Я також уповноважую залучати силу на повну, якщо це необхідно. Дякую за вашу увагу до цього питання!” – написав президент.

Раніше цього тижня Трамп підписав указ, яким офіційно визнає «Антифа» внутрішньою терористичною організацією, надаючи уряду США широкі повноваження для розслідування операцій антифашистського руху або будь-яких випадків, коли член «Антифа» «надавав матеріальну підтримку».

Заява Трампа щодо Портленда знаменує собою подальше розширення розгортання президентом військ у містах США по всій країні. На початку серпня Трамп направив військовослужбовців Національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в рамках зусиль адміністрації щодо боротьби зі злочинністю у столиці країни.