Данія заборонить польоти цивільних дронів через зустріч лідерів Євросоюзу

Данія заборонила польоти цивільних дронів у всій країні наступного тижня ‒ через проведення у Копенгагені зустрічі лідерів Європейського союзу 1 жовтня.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністерство транспорту країни.
Заборона діятиме з понеділка по п’ятницю та спрямована на забезпечення максимальної безпеки під час неформального саміту.
Міністр транспорту Томас Даніельсен зазначив, що заборона дозволить уникнути плутанини між законними та потенційно ворожими безпілотниками. За його словами, це знизить ризики для учасників та гостей саміту.
Порушникам загрожує штраф або тюремне ув’язнення на строк до двох років.
Міністр юстиції Петер Хуммельгор наголосив, що тимчасова заборона полегшить роботу поліції та спецслужб, які перебувають у стані підвищеної готовності. Їм не доведеться відволікатися на перевірку нешкідливих цивільних дронів.
За даними поліції, з кінця вересня від населення надійшло понад 500 повідомлень про зафіксовані безпілотники, більшість із яких не становили інтересу для правоохоронних органів.
- Рішення про заборону польотів цивільних дронів схвалено на тлі фіксацій невідомих дронів над територією Данії з початку тижня. Через них тимчасово закривалися аеропорти кількох міст, включно з Копенгагеном. Влада країни допустила можливість іноземного втручання, натякнувши на причетність Росії, яка традиційно обвинувачення відкидає.
- У Міноборони Данії заявили, що у ніч проти 28 вересня знову зафіксували кілька безпілотників невідомого походження, які пролітали поблизу військових об’єктів країни.
- Також 22 вересня дрони були помічені і поблизу аеропорту в Осло, що також призвело до тимчасового закриття повітряного простору.
- Данія і Норвегія ведуть спільне розслідування, з’ясовуючи, чи ці інциденти пов’язані.