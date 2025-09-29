Пісторіус: Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot

Україна вже отримала від Німеччини три системи ППО Patriot.

Німеччина може передати Україні ще дві системи ППО Patriot до кінця 2025 року.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на Варшавському безпековому форумі, пише Liga.net.

"До кінця цього року ми надамо ще дві вдосконалені системи ППО Patriot за підтримки партнерів з Норвегії", – сказав глава німецького Міноборони.

Він нагадав, що Німеччина вже надав Україні три системи ППО Patriot.

За словами Пісторіуса, нещодавна масована атака РФ по Україні підтверджує необхідність і далі посилювати українську ППО, чим Німеччина і займається.