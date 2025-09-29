Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Пісторіус: Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot

Україна вже отримала від Німеччини три системи ППО Patriot.

Пісторіус: Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot
Фото: EPA/UPG

Німеччина може передати Україні ще дві системи ППО Patriot до кінця 2025 року. 

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на Варшавському безпековому форумі, пише Liga.net.

"До кінця цього року ми надамо ще дві вдосконалені системи ППО Patriot за підтримки партнерів з Норвегії", – сказав глава німецького Міноборони.

Він нагадав, що Німеччина вже надав Україні три системи ППО Patriot.

За словами Пісторіуса, нещодавна масована атака РФ по Україні підтверджує необхідність і далі посилювати українську ППО, чим Німеччина і займається.

  • Зеленський обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США допомогу зброєю для України та санкції проти РФ. Основним пріоритетом є ППО та надійний щит над Україною.
