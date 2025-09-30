Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою

Це були пістолети, надруковані на 3D-принтері.

Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою
Директор ФБР Каш Патель
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Нової Зеландії директор ФБР Каш Патель подарував місцевим правоохоронним і розвідувальним керівникам макети пістолетів, надрукованих на 3D-принтері, які виявилися незаконними для володіння за місцевим законодавством і були знищені. 

Про це повідомили новозеландські правоохоронні органи Associated Press.

Пластикові копії пістолетів, які були частиною підставок для нагородних жетонів, Патель вручив щонайменше трьом високопоставленим посадовцям 31 липня під час відкриття першого офісу ФБР у Новій Зеландії. Серед отримувачів — комісар поліції Річард Чемберс, глава NZSIS (Служби зовнішньої розвідки) Ендрю Гемптон та керівник GCSB (технічної розвідки) Ендрю Кларк.

У Новій Зеландії пістолети є суворо контрольованою зброєю, для володіння якою потрібен спеціальний дозвіл. Відповідно до місцевих правил, навіть нездатні стріляти копії розглядаються як потенційно боєздатні, якщо їх можна модифікувати. Регулятори оцінили подарунки саме так, після чого Чемберс наказав поліції їх вилучити та знищити.

Представник розвідки уточнив, що подарунок описувався як "підставка для колекційних жетонів", у яку було вмонтовано 3D-друкований макет пістолета.

Деякі експерти назвали знищення подарунків надмірною реакцією, зазначивши, що можна було зробити їх остаточно непридатними.

Суворий контроль за обігом зброї в Новій Зеландії був посилений після теракту 2019 року в Крайстчерчі, коли австралієць убив 51 мусульманина в мечетях, використовуючи легально придбану напівавтоматичну зброю.

Візит Пателя викликав також дипломатичні незручності. Відкриття нового офісу ФБР у Веллінгтоні не було заздалегідь оголошене для ЗМІ, а коментарі Пателя про протидію впливу Китаю у Південній частині Тихого океану зустріли стриману реакцію з боку новозеландських чиновників. Офіційний Веллінгтон наголосив, що основне завдання ФБР у країні — співпраця у боротьбі з експлуатацією дітей та контрабандою наркотиків. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies