Глава ФБР подарував новозеландським чиновникам зброю, яка у цій країні є забороненою

Це були пістолети, надруковані на 3D-принтері.

Під час візиту до Нової Зеландії директор ФБР Каш Патель подарував місцевим правоохоронним і розвідувальним керівникам макети пістолетів, надрукованих на 3D-принтері, які виявилися незаконними для володіння за місцевим законодавством і були знищені.

Про це повідомили новозеландські правоохоронні органи Associated Press.

Пластикові копії пістолетів, які були частиною підставок для нагородних жетонів, Патель вручив щонайменше трьом високопоставленим посадовцям 31 липня під час відкриття першого офісу ФБР у Новій Зеландії. Серед отримувачів — комісар поліції Річард Чемберс, глава NZSIS (Служби зовнішньої розвідки) Ендрю Гемптон та керівник GCSB (технічної розвідки) Ендрю Кларк.

У Новій Зеландії пістолети є суворо контрольованою зброєю, для володіння якою потрібен спеціальний дозвіл. Відповідно до місцевих правил, навіть нездатні стріляти копії розглядаються як потенційно боєздатні, якщо їх можна модифікувати. Регулятори оцінили подарунки саме так, після чого Чемберс наказав поліції їх вилучити та знищити.

Представник розвідки уточнив, що подарунок описувався як "підставка для колекційних жетонів", у яку було вмонтовано 3D-друкований макет пістолета.

Деякі експерти назвали знищення подарунків надмірною реакцією, зазначивши, що можна було зробити їх остаточно непридатними.

Суворий контроль за обігом зброї в Новій Зеландії був посилений після теракту 2019 року в Крайстчерчі, коли австралієць убив 51 мусульманина в мечетях, використовуючи легально придбану напівавтоматичну зброю.

Візит Пателя викликав також дипломатичні незручності. Відкриття нового офісу ФБР у Веллінгтоні не було заздалегідь оголошене для ЗМІ, а коментарі Пателя про протидію впливу Китаю у Південній частині Тихого океану зустріли стриману реакцію з боку новозеландських чиновників. Офіційний Веллінгтон наголосив, що основне завдання ФБР у країні — співпраця у боротьбі з експлуатацією дітей та контрабандою наркотиків.