Трамп стверджує, що Гарвард заплатить йому пів мільярда доларів

Хоча раніше університет виграв судовий позов проти Білого дому.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гарвардський університет заплатить йому 500 мільйонів доларів за урегулювання усіх протиріч з Білим домом.

Як пише The Guardian, республіканець переконує, що угода вже перебуває "на стадії узгоджень деталей Ліндою" - йдеться про Лінду МакМегон, міністерку освіти. Після виплати Вашингтон дасть можливість навчальному закладу, за словами Трампа, "вчити людей штучному інтелекту, як збирати двигуни і багато інших речей".

Конфлікт між Гарвардом та Білим домом спричинило нібито дискримінаційне ставлення університету до ізраїльських студентів. Звинувативши найвідоміший виш Америки у антисемітизмі, Трамп позбавив його левової частки державного фінансування і заборонив приймати іноземців.

Гарварду вдалося оскаржити такі дії президента у суді - тож заява про мирне урегулювання за допомогою грошей викликала подив. Сам університет поки не коментував слова Трампа.