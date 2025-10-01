ПАРЄ підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України

1 жовтня ПАРЄ одноголосно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«Висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного та прав людини, у тому числі ЄКПЛ до 16.09.2022). Вона зобов’язана здійснити повне відшкодування державі Україна та всім постраждалим фізичним і юридичним особам», - зазначила Кравчук.

Депутатка зауважила, що комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму, після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

«Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, а й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ. Рішення Комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування. Разом із майбутнім Спеціальним трибуналом, ця Комісія доповнить міжнародну архітектуру відповідальності Росії», - нагосоила Кравчук.

Вона додала, що водночас ПАРЄ наголошує на необхідності повернутися у майбутньому до питання розширення часових рамок для охоплення злочинів починаючи з 2014 року.