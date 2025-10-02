​Єврокомісарка Кос: шкоду від змін щодо НАБУ і САП майже усунули, але довіру інвесторів ще треба відновити

Шкода, завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законодавчими ініціативами щодо НАБУ та САП, нині майже нейтралізована.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос, передає «Інтерфакс-Україна».

При цьому Україні ще належить відновлювати довіру міжнародних інвесторів та окремих партнерів.

«У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає», – сказала Кос.

Вона підкреслила, що ключовим є збереження незалежності антикорупційних органів і що «їхній персонал і керівництво мають діяти без тиску, їхня робота повинна цінуватися і належно винагороджуватися».

Єврокомісарка зазначила, що Україна досягла помітного прогресу у боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, але цей імпульс «не можна втрачати». Важливою складовою переговорів про вступ до ЄС вона назвала дорожню карту верховенства права.

Разом із тим Кос визнала: липневі події призвели до втрати довіри з боку частини держав-членів ЄС, міжнародних фінансових інституцій та потенційних інвесторів. «Я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати», – додала вона.