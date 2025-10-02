В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
​Єврокомісарка Кос: шкоду від змін щодо НАБУ і САП майже усунули, але довіру інвесторів ще треба відновити

«Ми побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи», - зауважила Марта Кос.

​Єврокомісарка Кос: шкоду від змін щодо НАБУ і САП майже усунули, але довіру інвесторів ще треба відновити
Марта Кос
Фото: Facebook/Marta Kos

Шкода, завдана антикорупційним реформам в Україні липневими законодавчими ініціативами щодо НАБУ та САП, нині майже нейтралізована. 

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос, передає «Інтерфакс-Україна».

При цьому Україні ще належить відновлювати довіру міжнародних інвесторів та окремих партнерів. 

«У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає», – сказала Кос.

Вона підкреслила, що ключовим є збереження незалежності антикорупційних органів і що «їхній персонал і керівництво мають діяти без тиску, їхня робота повинна цінуватися і належно винагороджуватися».

Єврокомісарка зазначила, що Україна досягла помітного прогресу у боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, але цей імпульс «не можна втрачати». Важливою складовою переговорів про вступ до ЄС вона назвала дорожню карту верховенства права.

Разом із тим Кос визнала: липневі події призвели до втрати довіри з боку частини держав-членів ЄС, міжнародних фінансових інституцій та потенційних інвесторів. «Я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати», – додала вона.

  • У липні Верховна Рада позбавила НАБУ і САП незалежності, підпорядкувавши їх генпрокурору. Нардепи проголосували, а президент підписав відповідні зміни, попри протести суспільства, застереження антикорорганів та міжнародних партнерів. Зрештою, після кількаденних протестів у багатьох містах ухвалені зміни вони скасували новим законопроєктом. 
  • Вже у вересні НАБУ і САП заявили, що законопроєкт №12439, який готують до розгляду у Раді у другому читанні, може створити перешкоди для розслідування топкорупції.
