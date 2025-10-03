Над військовою базою Бельгії помітили 15 безпілотників

Безпілотники виявили під час випробувань обладнання для спостереження.

Над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, на сході провінції Льєж, помітили 15 безпілотників.

Про це пише VRT.

Близько 01:45 ночі в п'ятницю випадково виявили дрони, що літали над військовою базою Ельзенеборн, яка розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. База займає площу 28 км². Це армійський навчальний табір, що включає безпечну зону, де проводяться стрільби.

Офіс міністра оборони Бельгії Тео Франкена підтвердив цей інцидент.

Експерти вважають, що дрони перелетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також помітила поліція невеликого містечка Дюрен.

Звідки взялися дрони та хто ними керував, поки що незрозуміло. Бельгійські військові розслідують інцидент.