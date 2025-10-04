В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

Американський репер Diddy проведе майже 5 років за ґратами

Одна з найгучніших кримінальних справ США завершилася вироком.

Американський репер Diddy проведе майже 5 років за ґратами
Шон "Diddy" Комбс
Фото: ABC

У Сполучених Штатах поставлено крапку у одній з найбільш резонансних кримінальних справ останніх років, фігурантом в якій виступає відомий репер Шон Комбс зі сценічним псевдонімом Diddy.

Як пише NBC News, виконавець був визнаний винним в організації перевезення жінок для занять проституцією. Суд вирішив, що Комбс проведе у в'язниці загалом 50 місяців, з яких близько року він вже відбув після затримання у вересні 2024-го. Репер також заплатить 500 тисяч доларів штрафу і буде під особливим наглядом упродовж 5 років після звільнення.

Для музиканта, який не визнавав свою провину, рішення Феміди загалом помірне: прокуратура вимагала для нього 11 років за ґратами. Також не було доведено провину Diddy за двома іншими, більш серйозними звинуваченнями - у рекеті та торгівлі людьми. 
