Американський репер Diddy проведе майже 5 років за ґратами

У Сполучених Штатах поставлено крапку у одній з найбільш резонансних кримінальних справ останніх років, фігурантом в якій виступає відомий репер Шон Комбс зі сценічним псевдонімом Diddy.

Як пише NBC News, виконавець був визнаний винним в організації перевезення жінок для занять проституцією. Суд вирішив, що Комбс проведе у в'язниці загалом 50 місяців, з яких близько року він вже відбув після затримання у вересні 2024-го. Репер також заплатить 500 тисяч доларів штрафу і буде під особливим наглядом упродовж 5 років після звільнення.

Для музиканта, який не визнавав свою провину, рішення Феміди загалом помірне: прокуратура вимагала для нього 11 років за ґратами. Також не було доведено провину Diddy за двома іншими, більш серйозними звинуваченнями - у рекеті та торгівлі людьми.